La scrittrice biscegliese Malusa Kosgran presenta il suo ultimo libro “La prima donna”

La libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie, in via Tupputi n. 15, ospiterà la presentazione del romanzo “La prima donna” (Morellini Editore) della scrittrice biscegliese Malusa Kosgran giovedì 19 dicembre alle 20:00.

Ambientato nella Città dei Pazzi e nel Paese delle Belle Donne negli anni Ottanta, il romanzo di Malusa racconta la condizione di Gabriele e il difficile transito che la porterà a diventare Gabriella.

Un romanzo raffinato che mette in luce le difficoltà fisiche ed emotive del cambio di sesso.

Malusa Kosgran, al suo terzo romanzo, ne La prima donna comincia con un conto alla rovescia: durante l’operazione che la consacra come la donna che dentro di sé sa di essere sempre stata, Gabry fantastica con la stessa intensità di quando tutti la chiamavano Gabriele: un bambino troppo timoroso e spaventato per capacitarsi della propria diversità e per accettare lo spirito libero e anticonformista di Enrico, il suo migliore amico. Ambientato in più paesi del sud Italia dagli anni Ottanta al 2010, La prima donna racconta difficoltà, asprezze e traguardi che toccano in sorte a chi decide di onorare la propria identità di genere. Imparare a perdonare e a perdonarsi, riuscendo a cambiare il finale agli incubi che ci perseguitano non è impossibile, se Wonder Woman ti prende per mano.

Interverranno, nel corso della serata, Luciano Lopopolo, presidente nazionale Arcigay, e Vanna Failli, vice presidente dell’Associazione T-Genus.

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.

Foto copertina: Elisabetta Claudio