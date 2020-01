La Ragione del Terrore, a Bisceglie va in scena lo spettatore dei Cantieri Teatrali Koreja

La Ragione del Terrore, spettacolo teatrale prodotto dai Cantieri Teatrali Koreja e scritto dal pugliese Michele Santeramo, andrà in scena oggi, sabato 18 gennaio, alle ore 20.30, nelle Vecchie Segherie Mastrototaro. Messo in scena da Salvatore Tramacere, leader della storica compagnia salentina, La Ragione del Terrore vedrà in scena Michele Cipriani e Maria Rosaria Ponzetta: lui ha bisogno di farsi perdonare qualcosa da lei e per farlo ha bisogno di raccontare tutto al pubblico presente.

La scena è curata da Bruno Soriato, ormai punto di riferimento del SistemaGaribaldi diretto da Carlo Bruni, con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e il contributo del Comune di Bisceglie. Coinvolta in questo percorso, oltre il Bookstore Mondadori, anche Linea d’Onda, dedita all’accoglienza degli spettatori che potranno trovare una guida informale alla visione nelle conversazioni preliminari con i soci promotori dell’associazione di bonifica culturale: un modo per conoscere testo, attori e retrovie del lavoro ospite, ma anche un’occasione conviviale assistita dallo sconto sull’aperitivo offerto agli spettatori/avventori, già dalle 20,00.

Botteghino aperto sempre al Garibaldi, da martedì a venerdì, dalle 18,00 alle 20,00 e naturalmente presso le Vecchie Segherie dalle 18,00 di sabato.