La porta della Diaz affidata a Marco Sinigaglia

La Diaz ha ufficialmente chiuso le operazioni relative all’acquisto, a titolo definitivo, dell’estremo difensore Marco Sinigaglia in vista della prossima stagione.

Biscegliese, classe ’94, Sinigaglia è approdato in prestito alla Diaz nel corso dello scorso mercato dicembrino. Dopo una lunga militanza nel Futsal Bisceglie, di cui è stato anche capitano, Sinigaglia ha terminato il rapporto con il suo vecchio club accettando di legarsi al sodalizio biancorosso ereditando il ruolo che sino alla scorsa stagione era occupato da Leopoldo Mastrorilli, passato in C1 al Dream Team Palo del Colle.

“Abbiamo deciso di puntare su Sinigaglia – dichiara il presidente Giuseppe Cortellino – un giovane talento locale che in passato ha fatto bene. Ha avuto il vantaggio di conoscere l’ambiente e lo staff con cui lavorerà anche la prossima stagione arrivando a fine 2019, un fattore importante che dovrà sfruttare per dare un valido contributo alla causa della Diaz in futuro”.