La Poesia Cura, l’evento culturale per celebrare la primavera da casa

Il 21 marzo, primo giorno di Primavera, nonché giornata mondiale della poesia, potremo lasciarci coinvolgere dall’iniziativa “#lapoesiacura“.

A seguito del rinvio della “Notte dei sospiri” e delle varie iniziative programmate per celebrarla verrà proposto a tutti i cittadini di Bisceglie, sia adulti che bambini, di selezionare o creare una poesia, di scegliere il veicolo ritenuto più adatto per promuoverla e di pubblicarla associandoci l’hashtag: #lapoesiacura.

L’iniziativa è stata ideata da Sistema Garibaldi in collaborazione con Cavalieri Erranti, Kuziba Teatro, Linea d’Onda, Menhir Danza, Presidio del libro/Circolo dei Lettori, Vecchie Segherie Mastrototaro, un Panda sulla Luna e ZonaEffe, affiancati dalla complicità del poeta e grande promotore delle loro poesie, Vittorino Curci.

La poesia potrà essere presentata in forma scritta, orale, in video, registrata in rete, inviata con una email (sistemagaribaldi@gmail.com) o direttamente sulla pagina Facebook del Garibaldi. Ancora più d’impatto sarebbe se dipinta su di un lenzuolo o affissa in un negozio aperto; comunque condivisa nel rispettoso delle regole imposte dalla speciale condizione che stiamo vivendo.



L’invito è a considerare i tanti modi possibili per esprimere un atto poetico, come potrebbe essere una danza, un disegno, una fotografia, un canto. Non c’è da aspettare necessariamente la giornata definita, si può anche incominciare subito. Sabato 21 marzo non è che una data simbolica. Nella stessa giornata Libera celebra l’impegno in ricordo delle vittime di mafia e il teatro di figura celebra la marionetta. Tutti riferimenti che ci possono guidare la scelta.



Questa iniziativa non si propone obiettivi quantitativi ma solo di promuovere l’espressione poetica, la sua capacità di esprimere un sentimento sincero, un pensiero, un silenzio denso di emozione. Ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno in un momento così difficile, un momento in cui la poesia è l’unica cura che abbiamo.