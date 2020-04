La mia Settimana Santa nel Cuore, tipografo biscegliese: “Una foto di Incontro o Misteri sui balconi”

Esporre un banner, una foto, un quadro raffigurante uno dei momenti delle rievocazioni devozionali dei riti della Settimana Santa biscegliese, l’Incontro tra Maria Addolorata e Gesù recante la croce o una delle statue della Processione dei Santi Misteri del Venerdì Santo oppure semplicemente un cero acceso sul proprio balcone.

Questa l’idea del tipografo biscegliese Sebastiano Marchese, anche confratello della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, il quale, alla luce della sospensione di ogni evento religioso “con concorso di popolo” disposto dalle diocesi italiane, ha pensato di lanciare un’idea che sottolinei in ogni caso l’attaccamento emotivo, umano, devozionale a riti sacri secolari organizzati in città da parte di biscegliesi.

Ciascun biscegliese potrà provvedere autonomamente alla stampa di foto raffiguranti uno dei momenti dei riti biscegliesi, ma Marchese fa anche sapere che provvederà nel suo studio tipografico “alla stampa di banner (galleria in basso) ad hoc sia dell’Incontro sia del Gesù morto e del complesso statuario del Calvario che rappresentano da sempre i momenti più sentiti dai biscegliesi, siano essi devoti, praticanti o meno. Tutti abbiamo la Settimana Santa nel cuore, questo è un piccolo gesto che ciascuno di noi può compiere per affermare nettamente che non sarà questo brutto virus a fermare la nostra devozione. Noi siamo più forti“.

“La storia ci narra che in due momenti nella storia non si sono tenuti i riti della Settimana Santa in città”, sottolinea Sebastiano Marchese, “vale a dire nel corso delle due guerre mondiali. Questa è come se fosse una terza guerra dal punto di vista economico, sociale, sanitario. Sarà un modo per dire ‘Non si terranno, ma li abbiamo presenti e vivi nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore“.

Per maggiori informazioni è possibile contattate i numeri 3497940303 o 3480555813.