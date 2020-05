La III B del “Dell’Olio” presenta “Covidmeron – Le nostre giornate ai tempi della pandemia”

“Umana cosa è avere compassione degli afflitti e di noi sopra tutti, chiusi in casa dalla pandemia. E’ per ciò che scriviamo novelle, speriamo piacevoli, di amori e altri fortunati avvenimenti, avvenute ne moderni tempi (non dissimili dagli antichi). La gratitudine che dobbiamo ai grandi del passato, e qui in particolare a Boccaccio, cercheremo di restituire in cambio di ciò che ricevemmo, per quel poco che a noi è possibile. Quelli che leggeranno potranno pigliare, parimente, diletto e utile consiglio”, questo il preambolo che si legge nel lavoro delle studentesse e degli studenti della III B – Sia dell’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, guidati dalla prof.ssa Susanna Gadaleta, dal titolo “Covidmeron – Le nostre giornate al tempo della pandemia” che riecheggia il Decamerone di boccaccesca memoria.

Gli alunni della III B dell’Istituto, diretto dal prof. Mauro Visaggio, hanno realizzato un vero e proprio volume che racconta la diffusione del virus, le norme del quotidiano stravolte e che inanella novelle in cui si descrivono azioni, vizi, abitudini, riti di personaggi costretti in quarantena per contrastare il contagio da Covid-19.

Un lavoro corale, interessante e che ha unito capacità artistico-letterarie delle ragazze e dei ragazzi coinvolti e storie nate dalla loro creatività sotto la guida della prof.ssa Gadaleta e del dirigente Visaggio fiero per la produzione di un risultato culturale di così ampio respiro.

Cliccando qui è possibile scaricare il Covidmeron.