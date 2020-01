La Diaz saluta la Coppa Italia. Trasferte indigeste per Futsal Bisceglie e Futbol Cinco

Sabato da archiviare il prima possibile per le tre compagini biscegliesi Diaz, Futsal Bisceglie e Futbol Cinco scese in campo questo pomeriggio per disputare le gare di Coppa Italia serie B e campionato .

I biancorossi di Di Chiano vengono sconfitti al “Paladolmen” per 6-2 dalle Aquile Molfetta nel secondo turno della competizione nazionale. Ospiti in vantaggio con Antonio Murolo. Pochi minuti dopo, arriva il pareggio della Diaz con capitan Russo. La gara è molto equilibrata e le Aquile si riportano avanti ancora con Antonio Murolo e triplicano con Dell’Olio. I padroni di casa accorciano le distanze con Elia ma la sfortunata autorete di Losito ed i sigilli di Pedone e Binetti, permettono alla squadra molfettese di staccare il pass per il terzo turno della competizione tricolore dove troveranno il Bernalda.

Parte con una battuta d’arresto il nuovo anno del Futbol Cinco che cede per 7-3 dall’Audace Monopoli nella terza giornata di ritorno del campionato di calcio a 5 serie C1 disputatosi nella palestra dell’ITC “Aldo Moro” della cittadina barese. Lapertosa trascina i padroni di casa con una tripletta a cui si aggiunge la doppietta di Secundo e le marcature di Pane e Grattagliano. Le reti nerazzurre portano la firma di Salerno (doppietta) e Marco Sasso. A seguito della sconfitta in terra monopolitana, il Futbol Cinco scende al penultimo posto con 11 punti.

Ko anche il Futsal Bisceglie battuto al “PalaUnimol” di Campobasso per 19-4 dal Cus Molise nella prima di ritorno del campionato di serie A2 girone C. In evidenzia l’ex di turno Turek autore di ben dieci reti rimpinguate dalle doppiette di Gava e Verlengia e gli acuti di Triglia, Ferrante, Di Stefano, Marro e autorete di Favuzzi. Nel Futsal Bisceglie invece, segnano Marasà artefice di una doppietta, Sellak e Cassanelli.

Nel prossimo turno, in programma sabato 18 gennaio, la Diaz sarà di scena al “Palalivatino” di Capurso contro i padroni di casa del Futsal Capurso, il Futsal Bisceglie ospiterà al “Paladolmen” il Futsal Polistena mentre, il Futbol Cinco, se la vedrà al “Centro Sportivo Olimpiadi” con la Futsal Andria. Tutte le gare avranno come fischio d’inizio le ore 16.00.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco