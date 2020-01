La Diaz rende visita alla capolista. Derby della Bat per il Futbol Cinco

Impegni dal coefficiente di difficoltà medio – alto per le tre squadre biscegliesi Diaz, Futsal Bisceglie e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 18 gennaio alle 16.00.

Dopo il ko maturato nel match di Coppa Italia contro le Aquile Molfetta, è tempo di campionato per i biancorossi di Di Chiano di scena al “Pala Livatino” per affrontare la squadra locale del Futsal Capurso nella prima giornata di ritorno della regular season serie B, girone G. Una gara complessa per i biscegliesi in quanto affronteranno la capolista del girone, in compagnia dello Chaminade, e che vorrà vendicare le due sconfitte maturate nel match d’andata e nella competizione tricolore. Tra le due compagini vi sono ben 15 punti di distacco. Il Capurso ne ha 23 contro gli 8 dei biscegliesi. La squadra barese detiene il miglior attacco del girone con 58 reti così come il Futsal Canosa. Si tratta del quarto confronto stagionale tra le due squadre. Il bilancio dice due affermazioni per la Diaz ed una per il Capurso.

Obiettivo riscatto per il Futbol Cinco che ospiterà al “Centro Sportivo Olimpiadi” la Futsal Andria. Un match tutto da vivere considerando che le due squadre puntano ad ottenere il bottino pieno essendo entrambe reduci da due ko consecutivi. La squadra di Bizzoca infatti, è stata sconfitta per 4-2 dagli Azzurri Conversano e per 4-3 dal New Team Putignano mentre, i biscegliesi, per 5-4 dal San Ferdinando e 7-3 dall’Audace Monopoli. La Futsal Andria ha ottenuto sinora 27 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte invece, il Cinco 11 punti. Delle 76 reti siglate sinora, ben 29 portano la firma di Roberto Magno. All’andata la squadra federiciana si impose per 4-2. Per i nerazzurri andarono a segno D’Elia e Magurean.

Match casalingo per il Futsal Bisceglie che al “Paladolmen” affronterà la terza forza del girone Futsal Polistena nel quindicesimo turno del campionato serie A2 girone C.