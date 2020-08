La Diaz rafforza l’attacco con il ritorno del “Niño” De Cillis

La Diaz piazza l’ennesima operazione di mercato in una estate fatta di grandi investimenti completando il roster con il ritorno di Sergio De Cillis.

Per l’ala/pivot biscegliese, classe ’92, si tratta del terzo ritorno alla corte del sodalizio presieduto da Giuseppe Cortellino. Doti indiscusse da bomber, abilità nello stretto e grande freddezza nelle giocate hanno visto De Cillis protagonista nell’ultimo biennio anche con la maglia del Futsal Bitonto realizzando nella passata stagione ben 39 gol. Adesso il gradito ritorno a Bisceglie per completare un roster che il tecnico Giuseppe Di Chiano dovrà gestire in previsione del prossimo campionato di Serie B.

Diaz che lo scorso venerdì ha conosciuto il nome dei suoi futuri avversari. Biscegliesi inseriti nel girone, composto da 14 squadre, ci saranno quindi: Aquile Molfetta, Barletta C5, Futsal Bitonto, Diaz, Sammichele, Canosa A 5, Futsal Torremaggiore, Itria e Futsal Bisceglie. A completare il girone ci sono due compagini molisane (Chaminade e Venafro), due calabresi (Casali del Manco e Mirto C5) ed una abruzzese (Real Dem).