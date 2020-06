La Diaz punta ancora su Di Chiano per il terzo campionato di Serie B

Per la quarta stagione consecutiva sarà Giuseppe Di Chiano l’allenatore che siederà sulla panchina della Diaz nel prossimo campionato di Serie B.

Per il 47enne tecnico nativo di Trani una conferma che dimostra la qualità del rapporto con il club biancorosso, “Non c’è stato alcun dubbio sulla sua riconferma – esordisce il presidente Giuseppe Cortellino – perché per rapporti umani e la condivisione di idee ci vede viaggiare nella stessa direzione. La stagione passata poi non ha avuto un termine e francamente dare continuità lo vedo come un atto dovuto nei confronto del suo lavoro. Mister Di Chiano è un grande professionista e questo ci piace – continua – perché bisogna sapere tenere bene le redini di un gruppo per farlo funzionale al meglio. Vorremmo ripartire alla stessa maniera in cui ci stavamo esprimendo dopo il mercato dicembrino, anche per riscattare un biennio nella serie cadetta non proprio lusinghiero a livello di risultati. Adesso è il tempo di ripartire – conclude Cortellino – e di lavorare bene per allestire una rosa competitiva ma senza fare spese folli”.