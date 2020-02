La cucina pugliese di Savino Tedeschi e la magia di Dario Caputi sulla Costa Vittoria

In seguito all’esperienza vissuta lo scorso mese di ottobre su Costa Magica che ha visto protagonisti 56 alunni dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, il pizzaiolo bisceglie, nonché ex alluno della stessa scuola, Savino Tedeschi, eccone una nuova che vedrà impegnati studenti, chef e non solo dal 29 marzo al 1° aprile questa volta su Costa Vittoria. L’iniziativa didattica è mirata, anche in questo caso, alla promozione delle tradizioni locali legate all’arte bianca.

“Il pizzaiolo biscegliese Tedeschi ha scelto di portare con sé, a supporto del suo team, uno dei nostri più promettenti alunni: Pompilio Capurso della 4^ C settore enogastronomia. Siamo certi che si tratterà per lui di un’esperienza estremamente formativa. In bocca al lupo”, scrive il dirigente dell’Istituto prof. Antonio Natalicchio.

“Sono onorato di essere stato selezionato per questa bellissima esperienza”, ha dichiarato lo studente andriese Pompilio Capurso, “E’ la seconda volta che partecipo a questo evento, ma la prima in cui faccio parte dello staff dell’ottimo Savino”.

“Grazie ancora all’Istituto Alberghiero di Molfetta cui sono legato umanamente e professionalmente”, spiega commosso e soddisfatto Savino Tedeschi, titolare di una pizzeria alle porte del centro cittadino a Bisceglie, “Obiettivo di queste esperienze è tenere salde e vive le tradizioni legate alla cucina del nostro territorio, semplice, genuina, gustosa, e soprattutto legate all’arte bianca”. “Grazie anche per la professionale collaborazione all’agenzia di viaggi biscegliese Giuseppe e Angelica Tatulli“, aggiunge Savino.

A seguire lo staff ci sarà anche il mago biscegliese Dario Caputi che, tra una degustazione di prodotti tipici e l’altra che sarà offerta ai viaggiatori, intratterrà il pubblico con incredibili e simpatici numeri di magia. Lungo e articolato il percorso di Caputi nel mondo della magia: inizia all’età di 15 anni a muovere i primi passi sotto la guida del papà appassionato di magia, ha tenuto spettacoli in diversi paesi del mondo e viene nominato Maestro di Magia dal Club Magico Italiano (del quale è consigliere nazionale). Ha ottenuto un Guiness World Record nel 2015 a Rimini oltre a diversi riconoscimenti in tutto il mondo.

Bari, Dubrovnik, Venezia e ritorno a Bari, queste le tappe che toccherà la Costa Vittoria. “Quest’anno portiamo la nostra esperienza e spiegheremo le tecniche di preparazione di un impasto di prodotti della nostra Puglia lievitati o maturati”, conclude Savino Tedeschi che si prepara per la partenza entusiasta di portare ancora una volta la città di Bisceglie e la Terra di Puglia in giro per il mondo.

Intanto, martedì 25 febbraio, Savino tedeschi, insieme a sua sorella Francesca, saranno impegnati nel Fanta Carnevale 2020 organizzato dalla parrocchia di santa Caterina da Siena per un evento di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto alle attività della parrocchia.

Foto: FotoDigital Bisceglie