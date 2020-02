La consigliera regionale Grazia Di Bari incontra i ragazzi dell’IISS “Sergio Cosmai”

Questo pomeriggio, alle ore 16.00, nell’auditorium di via Gandhi dell’IISS “Sergio Cosmai” di Bisceglie, la Consigliera regionale Grazia Di Bari incontrerà gli studenti per trattare di argomenti come bullismo e cyberbullismo.

Grazia Di Bari, promotrice della legge n.50/2018 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, è stata ospite del “Cosmai” lo scorso anno e ritorna per dialogare con la comunità scolastica di un tema caratterizzato da una costante esigenza di aggiornamento, nell’ottica di soluzioni sempre più efficaci. L’occasione è offerta dalle attività svolte nell’ambito del PON “Cyberbulli: come evitarli?” che stanno registrando una significativa partecipazione da parte degli studenti dell’Istituto “Sergio Cosmai”.