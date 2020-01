La Città Bambina, le realtà cittadine dedicate all’infanzia si mettono in rete / VIDEO

Se è vero che, come scriveva Gianni Rodari, un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla superficie, richiamando in vita oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, allora l’iniziativa della Città Bambina, promossa dall’amministrazione comunale di Bisceglie in collaborazione con sistemaGaribaldi, già da tempo promotore della rassegna Il tempo dei Piccoli, è il sasso che può servire per mettere a sistema le numerose realtà e le associazioni già impegnate quotidianamente sul fronte delle attività per l’infanzia nella nostra città. L’obiettivo è infatti la creazione di una rete di soggetti operanti sul fronte dell’infanzia con lo scopo di poter offrire un’offerta coerente e plurale alla città. La rete della Città Bambina già include diversi soggetti aderenti, ma rimane aperta a chiunque voglia farne parte.

Le attività che fino ad ora hanno aderito all’iniziativa sono: Kuziba Teatro, Cavalieri Erranti, Menhir Danza, ZonaEffe, Vecchie Segherie Mastrototaro, Abbraccio alla Vita, PrendiLuna, Linea d’Onda, Il viale dei ciliegi, Cinema Politeama Italia, BinarioZero, Squola Garibaldi, Ass. Mosquito, Giardino Botanico Veneziani, Biciliae.

Il calendario delle iniziative di gennaio, cominciato ieri con Il Principe Mezzanotte, spettacolo di Alessandro Serra incluso nella stagione teatrale di sistemaGaribaldi, proseguirà domenica 13 al Castello con il laboratorio “Raccontare con le mani”, che, partendo dal libro Il Bruco Misuratutto di Leo Lionni, condurrà i piccoli partecipanti alla scoperta del teatro di figura (ore 17.30). Domenica 19 febbraio sarà invece la libreria Abbraccio alla Vita ad ospitare la lettura del libro per ragazzi Sole e la speranza di Carmela Leuzzi. Infine domenica 26 il Bookstore Mondadori nelle Vecchie Segherie Mastrototaro ospiterà la lettura de I viaggi di Giovannino Perdigiorno, classico di Gianni Rodari.

Nel video le interviste a Bruno Soriato, direttore artistico de Il tempo dei Piccoli, e a Roberta Rigante, assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie.