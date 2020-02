“La città bambina”, febbraio ricco di iniziative in tutta la città / PROGRAMMA

Sempre più associazioni culturali aderiscono a “La città bambina”, l’iniziativa inaugurata lo scorso 6 gennaio per costituire una rete cittadina di laboratori, reading e spettacoli per bambini. Le attività ricreative e formative pensate per i più piccoli saranno adesso organizzate anche dall’Associazione Borgo Antico, che va ad aggiungersi alle 17 realtà locali che hanno risposto all’appello lanciato dal Sistema Garibaldi e dall’amministrazione comunale.

Reduce dal successo delle iniziative proposte per il mese di gennaio “La città bambina” propone anche per febbraio un calendario ricco di appuntamenti. Si comincerà domani, domenica 2, con “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso“, spettacolo teatrale della Compagnia Burambò che andrà in scena nelle Vecchie Segherie a partire dalle 18. Sabato 8, invece, Giovanna Papagni e Cetta Gallo daranno vita al laboratorio “Un tuffo nella storia“, che permetterà ai bambini di ricreare manufatti e opere d’arte provenienti direttamente dalla preistoria; l’evento si svolgerà alle ore 10 nella libreria Prendi Luna Book & More. Nella stessa giornata e alla stessa ora il castello di Bisceglie sarà ospiterà le storie animate di Boaonda – Qualibò, protagonisti del laboratorio “A danzar le storie“, organizzato da ZonaEffe. Concluderà la settimana, domenica 9 febbraio, “La regina delle nevi“, reading di Arianna Gambaccini che si terrà nella libreria Abbraccio alla Vita a partire dalle 17,30.

Gli eventi riprenderanno nel weekend successivo. Dalle 10 alle 18 di sabato 15 Francesca Romana Grasso sarà ospite del Castello per il seminario – organizzato da ZonaEffe e Mammachilegge – “Viaggio tra i primi libri“, dedicato a genitori, insegnanti ed educatori. Sempre al Castello domenica 16, a partire dalle 17, ci sarà il reading-laboratorio teatrale “Alice cascherina“, a cura di Valentina Vecchio e organizzato da Cavalieri Erranti Teatro-Raccontare con le mani.

Sabato 22 febbraio sempre il Castello sarà la location del laboratorio di costruzione di maschere vegetali “La foresta che cammina“, a cura di Bruno Soriato e Ferdinando Di Cesare; l’evento, organizzato da Kuziba Teatro, partirà nel pomeriggio alle 17. Seguirà domenica 23 “La foresta a pedali“, evento organizzato da Biciliae Fiab in piazza Margherita; la biciclettata in maschera inizierà alle ore 10. Nel pomeriggio (ore 18) Viviana Peloso e Lella Agresti leggeranno il libro “La nascita di Arlecchino” all’interno delle Vecchie Segherie Mastrototaro. Concluderà gli appuntamenti di febbraio il secondo appuntamento della rassegna “Un tuffo nella storia” della libreria Prendi Luna Book & More, dedicato ai Sumeri; l’appuntamento si svolgerà sabato 29 alle 10.

Per tutti i sabati del mese, infine, la libreria Abbraccio alla vita organizzerà laboratori in lingua inglese curati da Silvia Cappa, che si svolgeranno di mattina alle 10,30.

Per ulteriori informazioni e prenotare la partecipazione a ciascuno degli eventi de “La città bambina” è possibile contattare il corrispondente ente organizzatore.