La Bottega degli Apocrifi a Bisceglie con lo spettacolo “Sonetti. Cantare Shakespeare”

Domani, venerdì 24 gennaio, andrà in scena al Teatro Politeama Italia per la stagione teatrale di SistemaGaribaldi, lo spettacolo “Sonetti. Cantare Shakespeare”, ideato dalla Bottega degli Apocrifi e immaginato “come antidoto alla rabbia e alla distruzione dilagante”. La compagnia descrive lo spettacolo come un “viaggio allegro e spaventoso, dentro il sogno estremo che è la vita, di cui Shakespeare è il sommo giullare capace di attraversare i secoli”.

In scena Nunzia Antonino, Mamadou Diakite e Rosalba Mondelli per un “inno all’amore capace di trascendere i confini tra generazioni e razze, tra musica e parola e tra poesia e realtà”. Lo spettacolo corale, ispirato ad una selezione di sonetti curata da Stefania Marrone e Cosimo Severo, sarà accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo di Fabio Trimigno (violino) con Matteo Fioretti (chitarre), Giuseppe Stoppiello (pianoforte), Andrea Stuppiello (batteria e percussioni), Marco Tricarico (basso) e col quartetto composto da Alessandra Facchiano (flauto), Ludovica Martina (secondo violino), Francesca Sbaraglia (viola) e Antonietta Pilolli (violoncello). Figuranti Filomena Ferri, Giovanni Salvemini e BakaryDiaby, guidati in scena dalla danzatrice Rosa Merlino. Inizio spettacolo ore 21.