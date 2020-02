La biscegliese Rossella Di Liddo a Sanremo per gli eventi artistici

L’attrice biscegliese Rossella Di Liddo sarà protagonista a Sanremo per trascorrere la settimana caratterizzata dal Festival della canzone italiana, giunto alla sua 70esima edizione, con diversi appuntamenti collaterali all’insegna della musica, dell’arte, della cultura e dello spettacolo.



Vincitrice di diversi riconoscimenti nazionali e internazionali (come il premio migliore attrice al Christian Film Festival 2018 di Newport, negli Stati Uniti) sia per le sue interpretazioni che per la realizzazione di soggetti e sceneggiature, Rossella Di Liddo sarà fra le protagoniste degli eventi organizzati dall’attore toscano Enio Drovandi, che si articoleranno tra Casa Sanremo e diverse altre locations.



L’attrice biscegliese – che ha fatto parte del cast di “Siete in salvo”, per la regìa di Pupi Avati («Un grande maestro dal quale ho avuto la fortuna di poter imparare tanto») sarà impegnata in stages di recitazione, eventi di cabaret, concerti e concorsi musicali, interviste per emittenti televisive e radiofoniche. Un autentico tour de force per Rossella Di Liddo nella frenetica settimana sanremese.