La biscegliese Cristina Soldano tra i creatori di un ebook corale: il ricavato alla Protezione Civile

C’è anche il nome di una biscegliese tra chi ha contribuito alla realizzazione dell’ebook corale “Come l’aria. Cose che ci mancano e ci riprenderemo presto”, progetto editoriale nato da un’idea di Cristiano Carriero e diventato un libro digitale edito da Les Flâneurs Edizioni. La biscegliese Cristina Soldano, specializzata nella comunicazione per l’arte e oggi attiva come designer di contenuti, copywriter e editor, è infatti una delle menti creative che hanno aderito al progetto nato in seno al gruppo Facebook de LA Content Academy, di cui la giovane freelance segue il corso di Narrazione.

In pochissimi giorni, Cristina e le sue colleghe di corso hanno messo su la redazione Accento Acuto e in soli dieci giorni hanno realizzato il progetto editoriale lavorando sull’editing e sulla comunicazione, raccogliendo i contributi di tantissima gente, dai bambini agli anziani, personalità del mondo del marketing e della comunicazione, sceneggiatori, registi e scrittori, a cui si sono aggiunti alcuni allievi della Scuola Holden coordinati da Paolo Iabichino.

Insieme a Cristina della redazione Accento Acuto fanno parte Alida Melacarne, Eleonora Usai, Lorena Carella, Giancarla Trizio e LIliana Brucato. Tutti i partecipanti hanno risposto all’appello cogliendo il significato profondo di questo lavoro, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. “Tutti i partecipanti, così come noi della redazione, hanno contribuito in modo totalmente gratuito, nello spirito di condivisione e amore per il progetto ed il suo obiettivo”, ci spiega Cristina. “Sono stati giorni di lavoro densissimi e carichi di emozione, ogni Sì che abbiamo ricevuto è stato un mattoncino in più che ci ha permesso di costruire questa grande iniziativa fatta di amore e condivisione, che unisce tutta Italia da Nord a Sud. Nel libro ci sono anche contributi di alcuni biscegliesi che mi hanno inviato i loro testi”.

Gli scrittori che hanno contribuito sono: Lorenzo Marone, Silvia Gianatti, Francesco Scarrone, Giulia Ciarapica, Gianluca Morozzi, Michela Marzano, Vera Gheno, Serena Uccello, Annarita Briganti, Francesco D’Amore, Alessio Romano, Erica Donzella, Valentina Sagnibene, Maria Silvia Avanzato, Annamaria Anelli, Eliselle, Matteo Bianconi, Dante Marmone, Alessandra Minervini, Dino Amenduni, Piero Babudro, Boris Sollazzo, Luigi Pane, Cristiano Carriero, Alessandro Piemontese, Marco Napoletano, Francesco Poroli, Ella Marciello, Giovanni Sasso e Luciano Zaami. Francesco Poroli ha inoltre creato l’illustrazione della copertina. L’introduzione è stata scritta da Cristiano Carriero, fondatore de LA Content, la postfazione da Paolo Iabichino. Mercoledì 15 aprile l’eBook sarà disponibile per l’acquisto su Amazon, ma già è possibile preordinarlo cliccando QUI.