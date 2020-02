Karate, Laura Dell’Olio fra le migliori tre karateka di Puglia

Medaglia di bronzo nella seconda tappa della fase regionale di qualificazione al campionato italiano Kata per Laura Dell’Olio, atleta del gruppo sportivo Bersaglieri Bisceglie, categoria Assoluti.

Domenica 9 febbraio, al “Palasport Pertini” di Noicattaro, la karateka biscegliese ha costruito l’accesso al podio superando tre turni con i punteggi di 22-88, 23-21 e 23-74, in una categoria in cui hanno gareggiato 12 atlete.

Dell’Olio, quindi, è riuscita a piazzarsi tra le migliori tre della Puglia nella categoria Assoluti, con i portacolori del team biscegliese che si sono cimentati al massimo nella competizione.

Infatti, nella categoria Junior, hanno conquistato l’accesso alle finali nazionali passano alle finali Nazionali Laura Dell’Olio, Doriana Pasquale e Rosalba Di Bitonto. Stesso traguardo tra gli Esordienti per Domenico Gadaleta. In gara anche Sohaib Dakibou e Valeria Simone, che però non hanno conquistato il pass per le finali nazionali.