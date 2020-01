Iva Zanicchi a Bisceglie per la presentazione del suo ultimo libro “Nata di luna buona”

La sala incontri del Circolo Unione in Via Aldo Moro n. 38 a Bisceglie ospiterà quest’oggi, 11 gennaio, la cantante e conduttrice tv Iva Zanicchi per la presentazione del suo ultimo libro “Nata di luna buona” – Rizzoli editore.

L’incontro è ideato e organizzato dall’Associazione Borgo Antico e dal Circolo Unione e sarà moderato dal giornalista Luca Ciciriello con l’accompagnamento musicale della prof.ssa Angelarosa Graziani.

Pezzo di storia della musica italiana degli ultimi 50 anni, l’Aquila di Ligonchio faceva parte del terzetto delle grandi voci femminili degli anni sessanta e settanta, con Mina, “la tigre di Cremona”, e Milva, ” la pantera di Goro”. Iva Zanicchi si è esibita in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney, è entrata nelle classifiche discografiche di svariati paesi e ha tenuto lunghe tournée in quasi tutto il mondo: Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Francia, Spagna, Turchia, Argentina, Cile, Giappone, Grecia, Unione Sovietica, Bulgaria, Malta, Romania e Cecoslovacchia.

Per lei hanno scritto, tra gli altri, Franco Califano, Paolo Conte, Lucio Battisti, Roberto Vecchioni, Mogol, Umberto Balsamo, Umberto Bindi, Shel Shapiro, Giuni Russo, Donatella Rettore, Zucchero Fornaciari, Pino Donaggio, Mariella Nava, Tiziano Ferroe gli Avion Travel. Su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere tre volte (1967, 1969, 1974), diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione. È l’unica donna ad aver vinto ben tre edizioni del Festival di Sanremo, nel ‘67 in coppia con Claudio Villa, nel ‘68 con Bobby Solo con la canzone ‘Zingara’ è ancora nel ‘74, superando Domenico Modugno che in quella edizione si classificò secondo. È stata la prima cantante italiana ad esibirsi al Madison Square Garden di New York nel ‘73 e ad attraversare l’Unione Sovietica in tour nell’81. I suoi dischi hanno venduto milioni di copie in Italia e nel mondo.

In “Nata di luna buona” Iva Zanicchi racconta tutta la sua vita con la franchezza che da sempre la contraddistingue: un viaggio dall’infanzia a oggi attraverso teneri ricordi, divertenti retroscena ed episodi inediti, impreziositi da una galleria fotografica con tanti scatti privati.

L’ingresso è libero e gratuito.