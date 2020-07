Irsea Bisceglie organizza corso per Operatore Agrituristico /DETTAGLI

L’Istituto Irsea di Bisceglie in collaborazione con Confagricoltura Bari e Regione Puglia organizza la seconda edizione del corso per Operatore Agrituristico.

Scopo del corso è quello di formare per, “migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio dell’attività”. Al corso potranno prendere parte tutti colori che abbiano compiuto 18 anni ed abbiamo completato il percorso scolastico obbligatorio. La durata del corso sarà di 90 ore ed affronterà tematiche legate come: legislazione, inquadramento fiscale, ristorazione, promozione e marketing.

Il corso sarà avviato non appena verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscrizioni. Le lezioni si terranno a partire dal prossimo mese di settembre, un pomeriggio a settimana, nella sede di Iresa Bisceglie in via Oslo 29/D.

L’attestato di partecipazione al corso verrà rilasciato al termine dell’esame finale, consistente in una prova scritta ed orale. Per info chiamare al numero: 080 3952855 o allo 080 3992084; oppure scrivere alla mail: coopirsea@gmail.com