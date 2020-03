#Iorestoacasa, il VIDEO messaggio dell’Istituto “Sergio Cosmai” di Bisceglie

“Il dirigente scolastico Donato Musci, il corpo docente, il personale ATA, i genitori e gli studenti dell’Istituto “Sergio Cosmai” di Bisceglie e Trani invitano a restare a casa perché andrà tutto bene”, questo il messaggio allegato al video realizzato dall’istituto scolastico per lanciare l’accorato appello a non uscire di casa per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

