#Iorestoacasa, chef biscegliese prepara ricette per bambini su Facebook

In tempi di quarantena volontaria o forzata nel proprio domicilio, chiusi tutti, o quasi, i locali, i pub, i ristoranti e, soprattutto, chiuse le scuole, uno chef biscegliese ha pensato di spiegare la preparazione e realizzare concretamente gustose e genuine ricette per bambini in diretta dal proprio profilo Facebook.

Lo chef in questione è Giuseppe Frizzale, volto noto del Culinary Dolmen Team di Bisceglie e vincitore di diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali in campo gastronomico.

“Visto il periodo che stiamo vivendo e dato che sono papà di due bambini, ho pensato di intrattenere i più piccoli realizzando delle dirette Facebook in cui andremo a preparare delle ricette”, spiega Giuseppe nel suo video introduttivo, “Anche i nostri piccoli, così, si potranno cimentare nella preparazione con l’aiuto dei genitori in casa. Con la necessità di rimanere in casa per via dell’emergenza sanitaria e per contrastare questo brutto fenomeno globale, ho pensato di mettere al servizio la mia passione, nonché il mio lavoro, per intrattenere, insegnare e trascorrere del tempo utile in casa”.

Primo appuntamento con la cucina per i più piccoli, ai tempi dell’hashtag #iorestoacasa lanciato da numerose personalità del mondo dello spettacolo, è fissato alle 17 di oggi, lunedì 9 marzo, sul profilo Facebook di Giuseppe Frizzale.

“Spero di poter regalare una ricetta al giorno, della durata di un’oretta circa, fino a che questa emergenza non cessi. E francamente spero termini il prima possibile”. Domani, 10 marzo, appuntamento intorno alle 10.