Iodice primo volto nuovo nel mercato della Diaz

Dopo tante conferme avvenute nelle ultime settimane, la Diaz ufficializza il primo acquisto in vista della stagione 2020/21 con l’ingaggio di Antonio Iodice.

Universale di Barletta, classe ’89, Iodice comincia la carriera da calcettista nel 2008 vestendo la maglia dal Villenevue Barletta in Serie C2. Successivamente arriva la lunga esperienza, durata sette anni, con il Futsal Barletta, una stagione in C1 e sei in B. Nel 2017-18 arriva l’esordio in Serie A2 con la Salinis. Un’esperienza positiva e formativa per Iodice che colleziona 12 presenze e 5 gol. Il 2018/19 è l’anno dell’approdo alla Futsal Andria, in C1, dove Iodice metterà a segno 37 gol.

Adesso il ritorno in Serie B con la maglia della Diaz per la sua prima esperienza da calcettista a Bisceglie, “Abbiamo portato a termine una operazione di mercato che ci soddisfa in pieno”, dichiara il presidente della Diaz, Giuseppe Cortellino. “Personalmente ho sempre apprezzato il suo modo di giocare seguendolo negli ultimi anni. L’augurio è quello di toglierci insieme delle soddisfazioni con la maglia della Diaz”.