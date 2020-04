Investimento in via Dandolo, due donne trasportate al Pronto Soccorso

Un incidente è avvenuto questa sera, 4 aprile, in via Dandolo a Bisceglie. Il fatto è avvenuto alle ore 19.00 circa, quando una Ford Focus, guidata da un uomo di Bisceglie, nel tentativo di compiere una retromarcia in via Dandolo, direzione via Aldo Moro, ha investito due donne di circa 70 anni, una biscegliese, l’altra non di cittadinanza italiana, che attraversavano la strada.

Ad avere inevitabilmente la peggio sono stati i due pedoni, subito soccorsi dalle ambulanze del 118 di Bisceglie e Ruvo di Puglia. La donna di origini estere è stata trasportata al “Dimiccoli” di Barletta, mentre la signora biscegliese è stata condotta al “Bonomo” di Andria.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale per eseguire i rilevamenti del caso.