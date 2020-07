Inseguimento termina con incidente, arrestato un uomo

Un lungo inseguimento ha caratterizzato il pomeriggio biscegliese, protagonisti una pattuglia dei Carabinieri ed un’auto, poi risultata rubata.

Le forze dell’ordine hanno seguito a lungo la Fiat Seicento guidata da un uomo, prima in zona Sant’Andrea, poi in via della Libertà, spostandosi successivamente nella zona sud della città. Il lungo inseguimento è terminato quando il malvivente a bordo dell’auto percorrendo via San Martino, probabilmente contro senso, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri e tratto in arresto. La donna alla guida della Panda è stata soccorsa da un’ambulanza in servizio 118. Sul posto sono intervenute altre due pattuglie dei Carabinieri ed una pattuglia della Polizia Locale per le indagini di rito.