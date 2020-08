Insediato nuovo Cda Consorzio Autonomo Guardie Campestri / TUTTI I NOMI

Si è insediato lo scorso 30 luglio il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autonomo Guardie Campestri. Confagricoltura ha ottenuto la vicepresidenza e la nomina di altri due rappresentanti.

Di seguito i nomi dei consiglieri: Ferdinando Bruni, Domenico Di Clemente, Nardo Di Niso, Tommaso Mastrototaro, Francesco Valente, Vincenzo Bombini, Giuseppe Lamanuzzi.

Riconfermato alla presidenza l’avv. Ferdinando Bruni, vicepresidente sarà Domenico Di Clemente.

«Voglio ringraziare il vecchio Cda per il lavoro svolto e per il contributo dato alla crescita del Consorzio nella passata amministrazione e i miei colleghi consiglieri che mi hanno scelto per ricoprire questa carica. Cercheremo di assicurare un maggiore controllo e sicurezza nelle campagne del territorio e di andare incontro alle esigenze dei consorziati»ha dichiarato il vicepresidente che è anche consigliere del nuovo direttivo di Confagricoltura Bisceglie» .

Espressione di Confagricoltura sono anche i consiglieri Nardo Di Niso e Tommaso Mastrototaro. In qualità di componenti del collegio sindacale sono stai eletti Mario Camero, Angelo Albrizio e Angelo Cosmai.

«Sono molto soddisfatto di questa elezione, sono sicuro che i nostri faranno un bel lavoro per incrementare l’efficienza di questo Consorzio, seguendo il buon esempio del consiglio uscente. Auguro buon lavoro a tutto il Cda e al corpo di vigilanza, ed auspico una stretta collaborazione tra gli Enti coinvolti in materia di sicurezza al fine di rendere più sereno e più agevole il lavoro delle imprese agricole», il commento di Giuseppe Di Niso, presidente di Confagricoltura Bisceglie.

Nella foto allegata al centro in basso il presidente Bruni, a partire da sinistra Mario Camero, Giuseppe Lamanuzzi, Vincenzo Bombini, Nardo Di Niso, Tommaso Mastrototaro e Domenico Di Clemente.