Inizio d’anno positivo per i portacolori del karate biscegliese

Prime fatiche del 2020 e prime soddisfazioni stagionali per i karateka biscegliesi, impegnati nelle qualificazioni al Campionato Italiano Kumite Juniores tenutosi al Palacampitelli di Grottaglie domenica 2 febbraio.

Una straordinaria Lidia Strippoli conquista il titolo regionale e la medaglia d’oro superando nell’atto conclusivo della competizione l’atleta foggiana Serena Torre per 1-0. Ottimo risultato anche per Hiba Dakibou che al termine di una brillante prestazione ottiene la medaglia d’argento nella propria gara. In campo maschile, invece, nella categoria Juniores Mattia Pasculli e Paolo Strippoli chiudono, rispettivamente, al quinto ed al settimo posto, un risultato ottimo considerando il fatto che entrambi rientrano nella categoria Cadetti.

Gli ottimi piazzamenti conquistati dagli allievi del maestro Francesco Simone hanno permesso loro di ottenere il pass per la fase nazionale che si terrà a Roma i prossimi 22 e 23 febbraio.