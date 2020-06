“Ingresso chiesa antica Misericordia ridotto a pattumiera”, la denuncia di don Pietro

“E’ una situazione che si sta verificando ripetutamente in parrocchia, anzi, ogni giorno: esattamente dinanzi all’ingresso della Chiesa antica della Misericordia vengono depositate sacche di immondizia e di indumenti sporchi e non riciclabili”, questa la denuncia rivolta da don Pietro d’Alba, vice parroco della chiesa di santa Maria Madre di Misericordia di Bisceglie.

“Vengono abbandonati davanti al portone principale della chiesa trasformandola in una pattumiera nonostante sia stato affisso un avviso in cui invitiamo la gente ad avere rispetto del luogo e dell’ambiente”, sottolinea don Pietro.

“Ricordiamo”, conclude il parroco, “che gli indumenti in buono stato possono essere recapitati al centro Caritas cittadino in via prof. Mauro Terlizzi (Cappuccini) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18″.