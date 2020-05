“Ind’io”, pubblicato secondo singolo della cantautrice biscegliese Sarah Di Pinto / VIDEO

È un brano frizzante e apparentemente leggero il secondo singolo della giovanissima cantautrice biscegliese Sarah Di Pinto. Pubblicato la scorsa settimana sulle principali piattaforme musicali online, Ind’io, questo il nome del pezzo, è stato pubblicato lunedì 4 maggio su youtube, dove ha raccolto – in poco più di ventiquattro ore – più di millecinquecento visualizzazioni. Il brano, scritto da Sarah Di Pinto e arrangiato e prodotto da Max Calò, segue a distanza di due mesi il singolo d’esordio della cantautrice biscegliese, Uragano di stelle, che è stato pubblicato due mesi fa e ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Con Ind’io Sarah Di Pinto abbandona le atmosfere romantiche di Uragano di stelle per tuffarsi in un ritmo più pop, che ben si coniuga all’indiscutibile abilità vocale della giovanissima cantante; l’arrangiamento fa da sfondo a un testo complesso, altamente metaforico, che cela un messaggio di positività da indirizzare a sé stessi. A rivelarlo è la stessa artista: «Il testo, scritto da me con la collaborazione di Carla Parlato, credo susciti molta curiosità per via del titolo che – in maniera erronea – si potrebbe intendere come un’invocazione a Dio; in realtà considero questo brano una dedica che ognuno debba fare al proprio Io, alla riscoperta di un nuovo sé».

Un doppio esordio promettente per Sarah Di Pinto, che a soli ventun anni sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della musica in veste di cantautrice. Un mondo che, si può dire, Sarah ha nel sangue: avvicinatasi al pianoforte a 11 anni ha poi frequentato il conservatorio e seguito corsi di canto. Il suo estro creativo l’ha condotta alla partecipazione ad alcuni concorsi locali (è risultata vincitrice del contest “A da mast Bisceglie”) e nazionali (Sanremo New Talent, Tour music Fest, Area Sanremo – nel quale è stata eletta finalista), conseguendo risultati notevoli; tra le sue attività rientrano anche corsi di formazione con grandi artisti, come Bungaro e l’americana Cheryl Porter. Tra le sue influenze musicali Sarah cita principalmente cantanti pop come Dua Lipa, Sia, Beyoncé, Rihanna e band rock come i Linkin Park ed Evanescence.

E i risultati sicuramente incoraggianti, visto l’ottimo riscontro di pubblico, di Ind’io e Uragano di stelle costituiscono un ulteriore stimolo per Sarah Di Pinto, che racconta di star attraversando un periodo particolarmente proficuo da un punto di vista creativo: «In questo momento sto scrivendo molto e il mio progetto più concreto è quello di produrre un intero album di inediti che possano permettere agli ascoltatori di conoscermi per quello che realmente sono, senza filtri, attraverso la mia musica e i miei testi».