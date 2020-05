Incoscienti ed incivili: su via Aldo Moro senza mascherina, lasciano rifiuti su panchina

“Stazionano in gruppo su una panchina di via Aldo Moro, solo uno di loro indossa una mascherina (peraltro sotto il mento, quindi inutilmente), come se niente fosse, incuranti dell’emergenza sanitaria in corso. Mi chiedo come questo sia possibile, come si possa essere così incoscienti mettendo in pericolo la propria salute e quella degli altri”. A denunciare l’accaduto è lo stesso sindaco Angelantonio Angarano con un post su Facebook. “Come se non bastasse”, scrive il primo cittadino, “dopo aver consumato caffè e altro, lasciano bicchieri e rifiuti sulla panchina e vanno via. Sono in corso accertamenti per le sanzioni”.

Il post di denuncia del sindaco è anche l’occasione per un appello alla cittadinanza: “Da domani parte ufficialmente la fase due, ma se la affrontiamo con questo spirito abbiamo perso in partenza e rischieremmo di andare incontro ad ulteriori gravose misure di contenimento. Da domani NON si torna alla normalità ma comincia una CONVIVENZA con il virus che richiede massima prudenza, cautela e senso di responsabilità. E non possiamo pretendere che per ognuno di noi ci sia un vigile o un carabiniere a controllare. Se non capiamo questo, rischiamo di compromettere tutti i grandi sacrifici che abbiamo compiuto finora. La nostra battaglia non è finita, dobbiamo continuare a combatterla insieme. Solo così ne usciremo”.