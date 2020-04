Incidente tra auto e ambulanza in zona Ponte Lama

Alle 20:30 di oggi, 20 aprile, un incidente è avvenuto in via Giovanni Bovio tra una Ford Fiesta guidata da un 27enne biscegliese e un’ambulanza di Trani Soccorso.

L’autovettura procedeva in direzione Bisceglie quando ha impattato contro l’ambulanza che seguiva l’auto nella stessa direzione.

Il violento impatto ha spostato di alcuni metri la macchina, mentre l’ambulanza ha terminato la sua corsa contro un semaforo.

Intervenute immediatamente due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie per i dovuti accertamenti e per ricostruire la dinamica. Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone coinvolte nell’incidente.