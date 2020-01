Incidente sulla Statale 16, due biscegliesi feriti

Un grave incidente, avvenuto sulla strada statale 16 nel tratto compreso tra le uscite Trani centro e Trani sant’Angelo, ha visto coinvolti questa mattina due biscegliesi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che all’improvviso nel tratto in direzione Barletta, alle ore 8.00 circa, una Marcedes abbia avuto problemi rimanendo in panne sulla carreggiata, venendo poi successivamente colpita da una Toyota Yaris, con a bordo i due biscegliesi, un uomo ed una donna, che nell’impatto si è ribaltata. Il bilancio è di tre feriti, trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118.

La statale 16 risulta bloccata sin dallo svincolo Trani sud con forti disagi anche per chi proviene da Bisceglie.