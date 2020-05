Incidente su via Andria, 35enne biscegliese trasportato al Bonomo

Attorno alle ore 21.15 di sabato 2 maggio si è verificato un incidente su via Andria tra una Fiat Punto grigia, guidata da un 35enne biscegliese, e una Stelvio nera, alla cui guida c’era un 22enne di nazionalità cinese residente a Bisceglie. Entrambe le vetture proseguivano da Bisceglie in direzione Andria. Stando alle prime ricostruzioni, la Punto, nel tentativo di svoltare a sinistra, si è scontrata con la Stelvio, che sopraggiungeva alle sue spalle.

Il 35enne biscegliese alla guida della Punto è stato soccorso dalla Misericordia di Bisceglie e trasportato all’ospedale Bonomo di Andria per accertamenti. Illeso invece il guidatore della Stelvio. Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie per i rilevamenti del caso e per gestire la viabilità sul luogo dell’impatto, avvenuto a soli 500 metri dallo svincolo per la 16bis.