Incidente in via Sant’Andrea, 25enne in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina, attorno alle ore 13.15, sulla rotatoria che collega via Sant’Andrea a Strada del carro. Lo scontro è avvenuto tra un Fiat Scudo, guidato da una donna di circa 45 anni, e una moto Yamaha, alla cui guida c’era un ragazzo di 25 anni. Quest’ultimo è rimasto ferito dopo l’incidente ed è stato trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele II” da un’ambulanza della Misericordia di Bisceglie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per i rilievi del caso.