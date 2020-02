Incidente in via Piave, donna al pronto soccorso

Un incidente stradale è avvenuto questa sera, 3 febbraio, a Bisceglie all’altezza dell’incrocio che congiunge via Piave con via Monte San Michele.

Il sinistro si è verificato alle ore 20.45 circa tra una Audi A4 station wagon, guidata da un 45enne con a bordo la madre 70enne entrambi biscegliesi, ed una Passat stagion wagon guidata da una ragazza di 19 anni anch’essa di Bisceglie. L’Audi percorreva via Piave, direzione centro cittadino, quando si è scontrata con la Passat che percorreva via Monte San Michele in direzione via XXIV Maggio.

Sul posto è giunta una ambulanza del 118 di Molfetta per soccorrere la 70enne, trasportata poi al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie. Sul luogo del sinistro presenti anche i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per ricostruire le indagini di rito e veicolare il traffico che si è creato nella zona.