Incidente in via Imbriani, ferito giovane biscegliese a bordo di uno scooter

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 23 giugno, a Bisceglie nella zona sud della città.

Il fatto è accaduto dalle ore 12.30 circa, protagonisti una Fiat 600 guidata da una donna di Bisceglie che percorreva via Imbriani in direzione Bisceglie, ed uno scooter 50 con a bordo due minorenni, entrambi biscegliesi, che percorrevano via Girolamo Palumbo. L’impatto è avvenuto nella rotatoria che congiunge via Imbriani con via Girolamo Palumbo e carrara San Francesco.

Ad avere la peggio uno dei due ragazzi a bordo dello scooter, trasportato da un’ambulanza in servizio 118 all’ospedale Bonomo di Andria. Il secondo ragazzo sembrerebbe avere riportato ferite più leggere e probabilmente verrà trasportato dalla seconda ambulanza all’ospedale di Bisceglie.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la viabilità.