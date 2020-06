Incidente in via Imbriani, ferito 19enne biscegliese

Un incidente stradale si è verificato questa sera, mercoledì 17 giugno, in via Imbriani, all’altezza dell’incrocio con via Piave.

Il fatto è avvenuto alle ore 18.45, protagonisti uno scooter Yahama, guidato da un 19enne biscegliese, che procedeva su via Imbriani in direzione centro cittadino, ed una Ford C-Max guidata da un uomo di Bisceglie di 45 anni che procedeva nel senso opposto.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Piave. Ad avere la peggio il 19enne a bordo dello scooter, soccorso dal personale del 118 di Bisceglie e trasportato all’ospedale Bonomo di Andria. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica e gestire l’ingorgo d’auto che inevitabilmente se creato in un punto nevralgico della città.