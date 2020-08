Incidente in piazza Vittorio Emanuele, tre feriti

Nella mattina di oggi, mercoledì 5 agosto, attorno alle ore 11, uno scooter Derbi Gp1 Replica ha investito tre donne, ferendole, in piazza Vittorio Emanuele. Lo scooter, guidato da un biscegliese di 45 anni, procedeva in direzione San Lorenzo, quando ha investito tre donne, di cui una in stato interessante e un’altra con in braccio un bambino. Le donne, tutte biscegliesi, sono state trasportate all’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza in servizio 118 e la Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.