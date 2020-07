Incendio via La Spiaggia, Mennea: “Proporrò benemerenza del presidente Emiliano per questi giovani eroi”

“Si parla tanto di ragazzi indifferenti, presi solo dai loro egoismi, da interessi e beni effimeri. Quanto accaduto qualche giorno fa a Bisceglie, quando alcuni ragazzi hanno rischiato la loro vita per salvare un anziano e il figlio disabile intrappolati nella loro casa in fiamme, dimostra che non è così”. Queste le prime parole del consigliere regionale Ruggiero Mennea nel commentare il nobile gesto di alcuni ragazzi presenti in via La Spiaggia che nella notte tra l’8 ed il 9 luglio viste le fiamme che si erano sviluppate da un’abitazione (a causa di un materasso) non hanno perso tempo e sono entrati in casa per salvare gli occupanti (LEGGI QUI).

“A loro va il plauso di tutti noi, per il coraggio e la determinazione dimostrati, la grande umanità e la profonda solidarietà espressi – continua Mennea – che meritano un riconoscimento da parte della comunità cittadina attraverso il sindaco. Ma proporrò anche al presidente Emiliano di attribuire loro una benemerenza per quanto fatto”.

“La porta d’ingresso era in fiamme – prosegue Mennea – e i ragazzi sono saliti dal canale dell’acqua. Così sono riusciti a salvare l’anziano e il figlio disabile. L’arrivo dei vigili del fuoco ha poi consentito di avere ragione delle fiamme. E’ un gesto che non può passare sotto silenzio, perché sia anche di esempio – conclude – per tutta la comunità”.