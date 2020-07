Incendio nell’ex Centro Turistico Mastrogiacomo, soccorso un uomo

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, si è verificato un incendio all’interno della struttura dell’ex Centro Turistico Mastrogiacomo. A dare l’allarme, attorno alle ore 15, alcuni residenti della zona, notando del fumo che fuoriusciva dalla struttura. Prontamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a sedare le fiamme, e la Polizia Locale.

All’interno della struttura era presente un uomo di 78 anni, con tutta probabilità l’ex titolare dell’ex Centro Turistico, che è stato immediatamente soccorso da una ambulanza della Misericordia di Bisceglie e trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Sul posto anche i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per avviare, assieme alla Polizia Locale, le indagini per risalire alle cause dell’incendio.