Incendio nella notte in un appartamento di via La Spiaggia

Si è concluso, fortunatamente con tanto spavento e qualche danno all’appartamento, l’avventura di due persone residenti in via La Spiaggia con un incendio scatenatosi nel loro appartamento.

L’episodio si è verificato alle 23.50 circa di ieri sera, 8 luglio, quando del fumo ha cominciato a fuoriuscire da un appartamento abitato da due persone, padre e figlio. Ad accorrere nei pressi dell’appartamento sono stati alcuni clienti presenti nei locali di via La Spiaggia che muniti di estintori hanno aiutato le due persone ad uscire dalla casa ed al tempo stesso a dare l’allarme per i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti: Vigili del Fuoco per sedare le fiamme, un’ambulanza per verificare le condizioni delle due persone presenti in casa ed i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per le indagini del caso.