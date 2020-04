Incendio in zona Cittadella, sgomberato momentanemente lo stabile

Un incendio si è sviluppato questa mattina, mercoledì 29 aprile, a Bisceglie in un appartamento in via santa Caterina, fronte via Michele Cafagna.

Il fatto è avvenuto alle 9 circa, quando al civico 5 di via santa Caterina / fronte via Cafagna, proprio di fronte alla parrocchia di santa Caterina, si è udito un forte boato e del fumo uscire da un balcone del secondo piano. Immediatamente i proprietari si sono accorti delle fiamme che si sono scatenate dalla caldaia allertando le forze dell’ordine.



Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Molfetta che hanno subito fatto sgomberare lo stabile a titolo precauzionale, procedendo al tempo stesso a sedare le fiamme che si erano propagate sul balcone.