Incendio in via Lama di Macina, intervengono i Vigili del Fuoco

Attorno alle ore 15.10 di martedì 11 agosto un incendio si è sviluppato in via Lama di Macina, in un terreno ubicato tra il depuratore e l’ingresso alla statale 16. I residenti della zona hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a spegnere il rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e le Guardie Campestri.