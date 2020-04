Incendio in via Giovanni Bovio per falso contatto pannelli fotovoltaici di un’abitazione

Un incendio è divampato intorno alle 12 di oggi, 9 aprile, in via Giovanni Bovio a Bisceglie. Sul posto sono intervenute gli uomini del del Nucleo Guardia Ambientale, i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e i Vigili del fuoco. L’episodio pare sia stato generato da un falso contatto dei pannelli fotovoltaici situati sul tetto dell’abitazione. Fortunatamente nessun ferito, soltanto molta paura per i residenti.