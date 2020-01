Incendio in un box in via dell’industria

Un incendio si è verificato questa mattina, per cause ancora da accertare, in un locale a piano terra in via dell’industria. L’allarme è stato dato alle ore 11 e sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco di Molfetta e Corato. Intervenuta anche un’ambulanza della Misericordia di Bisceglie per prestare assistenza all’anziana proprietaria del locale, non abitato, che si era visibilmente spaventata dopo essersi accorta del fumo proveniente dal proprio box. Nel rogo è stata danneggiata la cucina presente all’interno del locale.

Tagged bisceglie

cronaca

incendio