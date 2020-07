Incendio ex Centro Turistico Mastrogiacomo, arrestato 78enne

Un uomo di 78 anni di Bisceglie è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di incendio doloso avvenuto ieri pomeriggio nell’ex Centro Turistico Mastrogiacomo (LEGGI QUI).

L’uomo, ricoverato in ospedale, alle ore 15 circa di lunedì 13 luglio, sarebbe stato l’autore dell’incendio dando alle fiamme uffici e una parte della sala ricevimenti denominata “La Vetta dei Divi”. Dopo la pandemia la struttura avrebbe dovuto riaprire sabato 18 luglio, dopo il lavori eseguiti dalla società che si era aggiudicata dal tribunale di Trani la concessione in uso del locale per due anni, rinnovabili, fino alla vendita all’asta di tutti gli immobili del centro turistico.