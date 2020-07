Incendio ex Centro Mastrogiacomo, convalidato arresto 78enne biscegliese

E’ stato convalidato l’arresto del 78enne biscegliese, Vito Mastrogiacomo, provvedimento avvenuto lunedì scorso perché accusato di aver dato fuoco agli uffici della sala ricevimenti “La Vetta dei divi” annessa alla discoteca “Df”.

Il gip del tribunale di Trani Maria Grazia Caserta ha emesso ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari non appena sarà dimesso dall’ospedale di Barletta dove è attualmente ricoverato. L’anziano, rimasto senza fissa dimora, sarà successivamente trasferito in una casa protetta con l’obbligo del braccialetto elettronico. L’anziano, in base ad un accordo con la curatela fallimentare, occupava per dormire una parte della struttura ma più volte era stato invitato a lasciarla. Almeno fino a lunedì scorso quando è scoppiato l’incendio.