Incendio all’esterno di un appartamento in via Monte San Michele, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi, pochi minuti prima delle 20, un incendio si è registrato all’esterno di un appartamento in via Monte San Michele, a Bisceglie.

A prendere fuoco, presumibilmente a causa di un cortocircuito, è stato l’impianto esterno del condizionatore. Nel momento in cui si è innescato l’incendio sul ballatoio della corte privata, in casa non c’era nessuno ma le fiamme hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno allertato i vigili del fuoco e hanno cercato di contenere il fuoco. L’incendio, che ha destato la preoccupazione di vicini e passanti, è stato definitivamente domato dai vigili del fuoco di Corato, che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Bisceglie e gli agenti della polizia locale. Via Monte San Michele è stata chiusa al traffico veicolare e al transito pedonale fino al termine delle operazioni. Danni si sono registrati alla facciata dell’immobile.