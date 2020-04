Inas Cisl, aperto sportello online per servizi al cittadino

«Non lasceremo sole le persone in questo momento di grande fragilità e difficoltà». Queste le parole di Giovanni Quagliarella, responsabile dell’Inas Cisl Puglia, che ha annunciato l’apertura di sportelli a distanza e linee telefoniche per poter garantire ai cittadini di usufruire anche da casa dei servizi del patronato.

Sarà possibile accedere ai servizi del patronato tramite il numero verde 800 249 308. In alternativa è possibile contattare l’Inas tramite il sito web dedicato (clicca qui), cliccando sul tasto “trova la sede più vicina”. Di lì si potrà procedere a contattare gli operatori seguendo le istruzioni: dopo aver contatto il numero 800 249 307 (o aver mandato una mail all’indirizzo fornito dall’operatore) bisognerà attendere la risposta del patronato e solo allora si potrà accedere alla consulenza.

«L’Inas Puglia, il patronato della Cisl», precisa Quagliarella «è operativa per fare domanda per il bonus da 600 euro, per chiedere all’Inps un congedo per assistere un familiare o per inviare una richiesta di riconoscimento di infortunio sul lavoro perché si è contratto il Covid-19 in azienda. Rendere accessibili questi diritti di cittadini, lavoratori e pensionati» spiega il responsabile, «è l’obiettivo del patronato Cisl che è presente sul territorio pugliese e resta operativo per assistere tutti su domande, consigli e procedure che non possono aspettare».