“In vino veritas”: musica, degustazioni e teatro alla libreria “Prendi Luna”

La libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie in via Tupputi n. 15 ospiterà, venerdì 31 gennaio, dalle 20, il concerto itinerante In vino veritas, uno spettacolo dedicato in onore di Bacco ideato dal gruppo teatrale molfettese Il carro dei comici, con Francesco Tammacco e Pantaleo Annese.

Seguirà Poetry Moment: letture e proiezioni a cura di Antonella Puddu.

I protagonisti Tammacco e Annese coinvolgeranno il pubblico con musica, poesia, racconti a tema e degustazioni.

L’ingresso è libero e gratuito.